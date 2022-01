Ugarte, o "filho" de... Coates: médio passou amor pelo 'mate' a Porro, Sarabia e Nuno Santos

Por entre os vários costumes nos meandros do futebol, há um que salta à vista quando se tratam de jogadores sul-americanos, dado que por norma não largam o 'mate', tradicional bebida, entre outros, do Uruguai. Ugarte é um desses casos, tanto que, no balneário do Sporting, o médio já convenceu vários outros companheiros a aderirem à 'moda'. Não fosse ele o filho... do capitão e compatriota, Coates, numa brincadeira recorrente no plantel leonino."Filho do Coates não sou (risos) Sou companheiro! Ele é muito tranquilo, como eu gosto. É muito boa pessoa. Agora não podemos partilhar 'mate' por causa da Covid. Ele bebe mais do que eu, sempre! A mim disseram-me que hidrata, mas há quem diga que desidrata. O Nuno [Santos] bebe, diz que gosta. O Pedro [Porro] também, mas não sabe beber (risos) Como é muito quente só podes molhar os lábios, mas ele bebeu muito e queimou-se. E ofereci um ao Pablo [Sarabia], tem um em casa. Está a aprender a fazer. Mando-lhe vídeos para ele aprender. É como se fosse chá. É amargo, há quem meta açúcar – eu não gosto. No Uruguai, num plantel de 30 jogadores, 15 bebem. Se eu não fosse uruguaio, não gostava", partilhou, numa conversa bem-disposta com o humorista Guilherme Geirinhas, no novo episódio do podcast 'ADN de Leão'.A despeito de ser "tímido", o jogador contratado ao Famalicão, no verão, confessa-se bem adaptado à nova realidade. Tanto que já deve... dois almoços aos colegas. "No 'meinho', o rei tem de pagar um almoço. Não tenho problema com isso. Mas querem matar um gajo... Vou pagar, tenho de me organizar e pago. Agora é que não tenho tempo. O 'meinho' da Champions [composto por um grupo fixo de jogadores] é muito bom, mas às vezes é para queimar. O Paulinho atira a bola para todo o lado!", revelou, assumindo a boa relação com o avançado: "Por vezes canto-lhe o cântico que os adeptos fizeram para ele".Aos 20 anos, e na época de estreia em Alvalade, o uruguaio já contabiliza 15 jogos e um golo, precisamente diante da sua ex-equipa, o Famalicão. Um filme, aliás, já visto. "Não foi meu, foi um desvio, não foi? Todos os meus golos são assim, juro! Tenho 4 ou 5, todos iguais. Tenho um assim contra o Brasil", gracejou, revelando que, no passado, até tinha queda para o golo: "Quando comecei a jogar futebol, bem miúdo, aos 8 ou 9 anos, comecei a avançado. Era futebol de 7, como aqui. Na formação jogava mais a 10 e depois comecei a ficar para trás, às vezes jogava a defesa. No passado marcava muitos, até em livres diretos. Ir à frente? Sim, acho que posso ir. O Sebá [Coates] quando vai a avançado… Uff!".O Sporting continua em quatro frentes, o que alimenta a esperança de conquistar o primeiro título da carreira com as cores verde e brancas. "Não tenho nenhum... É pouco a pouco, jogo a jogo", apontou Ugarte, que está no nosso país há praticamente um ano. "Joguei 4 anos no CA Fénix, no Uruguai, depois vim para Portugal. O Fénix é como uma equipa de meio da tabela, como o Paços de Ferreira. Gostei de estar no Famalicão. Cheguei a Portugal no inverno, quando no Uruguai é verão. Tive de comprar roupa, como um casaco, porque foi uma semana inteira a chover! Conheci o Porto, Braga, Guimarães…", lembrou.E além da fome em campo, o camisola 15 tem, também, muito apetite por... carne. "Adoro salmão. Provei também francesinha, é bom, gostei. O melhor do Uruguai é a carne, que como muitas vezes. A carne do Uruguai que está em Portugal é melhor do que a carne de lá", rematou.