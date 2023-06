Ugarte oficialmente apresentado... na empresa de Jorge Mendes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enquanto aguarda a sua oficialização como reforço do Paris SG, Ugarte viu... a Polaris Sports, uma das empresas de representação de Jorge Mendes, confirmá-lo como o novo elemento da sua vasta equipa, recheada de estrelas, não só no futebol, mas também noutras modalidades, como o atletismo.O médio, de 22 anos, encontra-se na Cidade Luz onde assinou por cinco anos com o emblema da capital francesa, que espera anunciá-lo durante a tarde desta terça-feira, tal como Asensio, avançado ex-Real Madrid.