Ugarte: «Paços teve momentos em que controlou o jogo, mas no geral fomos melhores»

Ugarte entrou apenas na segunda parte frente ao Paços de Ferreira, mas foi a tempo de revolucionar a entrada 'adormecida' do leão no recomeço do encontro e ainda de conquistar o prémio de Melhor em Campo, que os seus colegas queriam tirar-lhe logo que ficou consumado o triunfo leonino por."Estão sempre a brincar comigo", começou por dizer o médio uruguaio na flash-interview' da Sport TV, explicando de seguida o sorriso no rosto. "Ganhei, estou contente, mas o mais importante foi a equipa ganhar.""Temos uma equipa com muita qualidade, muitos jogadores para jogar e vê-se isso: joga um, outro e o importante é ganhar.""Pediu-me tranquilidade com bola, posses mais longas e foi isso que aconteceu.""O Paços teve momentos em que controlou o jogo, mas no geral fomos melhores. Tivemos muitas oportunidades para marcar, temos de melhorar – vamos trabalhar.""Tenho sentimentos mistos, porque estou muito agradecido a Portugal, que me abriu as portas. É 50/50, são duas seleções muito boas – vamos ver! Mas já brincámos com isso no balneário", terminou.