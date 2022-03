Ugarte perto de custar mais 2 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ugarte chega à 27.ª jornada da Liga Bwin, em Guimarães, a apenas uma utilização de completar 30 jogos de leão ao peito, marca que obrigará o Sporting a investir mais 2 milhões de euros. A SAD verde e branca, como o nosso jornal já adiantou, terá de comprar mais 10% do passe do médio uruguaio, de 20 anos.





Ficará, assim, com 60% e pode repetir esta operação aos 60 e aos 90 jogos, até um total de 80%, sempre por 2 M€ cada parcela. O remanescente dos direitos, recorde-se, está nas mãos do Fénix, clube do Uruguai.