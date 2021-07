Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ugarte pode ficar fechado esta semana: primeira contratação do Sporting à vista Negócio com o Famalicão vai avançar nos próximos dias e o empresário reunirá com a SAD





• Foto: José Gageiro/Movephoto