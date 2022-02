E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ugarte foi substituído na 2.ª parte, após um lance disputado com Clóvis, que o deixou com queixas na cervical. Pouco depois, caiu sozinho no chão e, apesar de ter tentado prosseguir, saiu de campo, visivelmente combalido.No Instagram, porém, garantiu: "Já estou bem".