Ugarte prevê leão com outra cara: «Temos de ganhar e estamos confiantes»

Ainda antes da conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre Sporting e Marselha, no Estádio José Alvalade, Manuel Ugarte falou aos microfones da Sporting TV acerca do duelo em questão, garantindo que será um desafio decidido nos detalhes. A derrota em solo gaulês já é vista como um capítulo encerrado para os leões, que esperam mostrar outra face em casa.





"[Em Marselha] Foi uma derrota pesada, mas não foi só o Adán [a ter culpa], foi toda a equipa. Também perdi a bola numa jogada seguinte que deu golo. A coisa positiva dos erros é que podemos retirar ilações positivas e estar focados nos detalhes. Temos de ser rigorosos nisso. Temos de ganhar o jogo e estamos confiantes", referiu o médio uruguaio à Sporting TV, deixando igualmente elogios ao emblema orientado por Igor Tudor. "Todos sabem que o Marselha é uma equipa muito forte. Segue em 3º na liga francesa, estão a fazer um grande temporada e nós também somos uma grande equipa. Penso que o jogo será decidido em detalhes e temos de aproveitar que estamos em casa com os nossos adeptos. Criar esse ambiente favorável, o que é importantíssimo", considerou.Titular indiscutível esta temporada, após a saída de Palhinha para o Fulham no último mercado de transferências, Ugarte abordou a maneira como conseguiu criar uma dinâmica diferente no meio-campo leonino ao lado de Morita. "A verdade é que muito bem [ao lado do Morita]. Ao início, porque também a relação melhora com os minutos – quanto mais jogamos juntos, mais nos entendemos -, foi complicado, mas ficámos mais confortáveis. É diferente de jogar com Matheus [Nunes], Palhinha ou Dani [Bragança] … até do Soto [Sotiris Alexandropoulos], mas há que adaptar-se", sublinhou.Por fim, tendo em vista a receção ao Marselha, o internacional uruguaio deu o mote aos adeptos leoninos para marcarem forte presença em Alvalade, na partida desta quarta-feira agendada para as 20h. "Queremos o estádio cheio, como é costume. Criar esse ambiente de Champions, como sempre acontece, que é importantíssimo e ajuda-nos muito".