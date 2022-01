Ugarte revela palavras de Rúben Amorim ao intervalo da final da Allianz Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Allianz Cup é o primeiro troféu conquistado por Manuel Ugarte, desde que chegou ao Sporting, no início desta temporada. O internacional uruguaio expressou a sua satisfação pelo triunfo sobre o Benfica e revelou quais as palavras de Rúben Amorim ao intervalo, quando os leões perdiam por 1-0."Disse que estávamos a fazer um bom jogo, que tínhamos de ter paciência e calma, porque o golo viria e foi o que aconteceu", revelou Ugarte, reconhecendo que o golo encarnado "foi algo duro", mas que a "mentalidade" e "capacidade" da equipa de Rúben Amorim foi suficiente para dar a volta ao resultado.Questionado sobre o futuro da equipa de Alvalade e a possibilidade de esta chegar ao bicampeonato, Ugarte foi cauteloso. "Eu gostaria muito, mas falta muito, ainda não podemos dizer isso!", referiu o médio leonino, em declarações à Sport TV, regressando ao tema, mais adiante: "Ainda falta muito, é jogo a jogo e nós estamos com muita ilusão e vontade de continuar. Sem dúvida que vai ser difícil, mas jogo a jogo, pouco a pouco e vamos ver."