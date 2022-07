Ugarte: «Ronaldo no Sporting? Não sei se há possibilidades. Havendo, seria muito bom»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Manuel Ugarte admite que contar com Cristiano Ronaldo como colega no Sporting seria um sonho. Numa entrevista à Sport TV, o médio uruguaio abordou também o sistema de três centrais nos leões mas também outros temas extra-jogo, como a importância da família e da saúde mental.

Sistema de 3 defesas

"Na última época tivemos problemas, mas agora estamos a soluciná-los: temos mais formas de sair, faltava isso, muita coisa boa. São tudo ideias do míster, novas e que está a implementar. Temos saídas a quatro, o sistema muda… Para nós é bom, para mim é bom, porque tenho mais opções. A minha posição é mais fixa, mas agora jogo mais à frente. São coisas que melhoram o jogador. Quem joga são os inteligentes. Podes ser muito bom, mas se não percebes o jogo… Ler, o que fazes depois do treino, dá-te muita coisa. Eu tento aprender para ter vantagem para os outros jogadores.

Regresso de Ronaldo?

"Não sei se há possibilidades… Havendo, seria muito bom em todos os sentidos. É um dos melhores da história e ser companheiro de plantel dele… Seria algo para contar ao meu filho. Não sei se se dará."

A importância da saúde mental

"Está a dar-se mais importância. O dinheiro não é nada, mas sim a Saúde. Temos gente no Sporting que nos ajudam nesse aspeto. Num momento difícil, é importante falar."

Importância do pai

"Acredita mais em mim do que eu. É o meu principal adepto, o número 1 e um exemplo. Nunca jogou futebol profissional, mas vive muito o futebol, é muito apaixonado. É obcecado com as coisas."

Adeptos

"Não estava habituado a nada disto. Gosto desse lado. No outro dia, estava com a minha mãe… Às vezes não tenho consciência de quem sou e ela perguntou-me se tinha noção da quantidade de pessoas que me pedem fotografias."

Após as derrotas:

"Não falo. Passam duas horas e não falo. Na vitória? Sou mais chato, brinco mais. É sempre bom ganhar."

Faz partidas no balneário?

"Gosto muito. Sou chato. Mas o mais chato não sou eu, é o Matheus Nunes, o Porro e só depois eu. O Tabata também é chato, o Nuno Santos… Há sempre um bom ambiente."

Conselho às crianças

"Fazer tudo as 100% e não a metade, mas desfrutando sempre. Deixar sempre tudo, se gostas."

Mensagem para os adeptos

"Tento sempre agradecer. Sempre mostraram uma boa energia, sempre deram o melhor…"

Que pergunta fazia a si?

"Que outra posição gostava de jogar? Resposta: mais à frente. Falso 9 ou extremo. Vou falar com o Rúben Amorim…"