Ugarte sai em defesa de Esgaio: «Que fácil criticar sem mostrar a cara»

Manuel Ugarte saiu em defesa de Ricardo Esgaio depois de este ter sido muito criticado nas redes sociais por causa do jogo com o Sp. Braga, que fez com que desativasse todas as contas "Que fácil criticar sem dar a cara. Que fácil esconder-se atrás de um conta anónima. Pelo menos tem coragem e usa uma conta tua", respondeu Ugarte no Twitter à conta LPDD , que havia feito vários tweets sobre a exibição de Esgaio."Denunciei a conta do Esgaio por ele se fazer passar por jogador de futebol" e "Se o esgaio é um jogador de futebol, eu sou um seat ibiza", foram alguns dos tweets dessa conta que levaram Ugarte a reagir.Porro seguiu-lhe os passos, numa publicação entretanto eliminada: "Eu gosto de ti, Ricardo [Esgaio]. Estamos contigo!!", escreveu o companheiro de setor do português.E mesmo à distância, na Alemanha, também Tiago Tomás não quis deixar passar em claro o assunto. "2022 e ainda acham que este é o caminho", frisou o avançado do Estugarda, em resposta à notícia de Record sobre o sucedido.















