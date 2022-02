Ugarte sem dúvidas: «É o jogo mais importante da minha carreira»

Ugarte foi o jogador escolhido para, em conferência de imprensa, lançar o embate da 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, garantindo, aos 20 anos, que este será o momento mais marcante da sua ainda curta carreira."Sim, é o jogo mais importante da minha carreira, por tudo o que representa, contra quem é… São experiências que me deixam muito contente", atirou o médio, elogiando o adversário, favorito e que exigirá um Sporting... perfeito: "O City é favorito, uma grande equipa, mas estamos muito unidos, temos convicção e acreditamos no que fazemos. Isso é importante. [...] Temos de fazer um grande jogo, porque nesta fase passa-se com detalhes, pela qualidade das equipas. O Sporting deve ter mais concentração nesses detalhes. Vamos ter de fazer um grande jogo… Vamos ver!".Rúben Amorim viu Ugarte chegar a Alvalade como um 8, mas hoje diz que já pode dormir descanso por ter um 6 ao mesmo nível de Palhinha, ainda que com caraterísticas diferentes. E o próprio internacional pelo Urugai concorda - é como trinco que se sente peixe na água."Tenho coisas que aprender, tive o meu tempo de adaptação, mas sinto-me mais confortável a 6, mas jogo onde tiver de jogar, é algo que te acrescenta, nem que seja para entender o jogo. O mais importante é a equipa", atirou, abordando, depois, precisamente o que aprendeu com Palhinha: "Sinto-me com muita confiança porque tive-a dos meus companheiros. Somos quatro no meio-campo, não dois titulares e dois suplentes. Há uma competição entre todos que nos faz melhorar. Com o Palhinha aprendi muito e continuo a aprender. Sinto-me muito confiante, muito contente, mais importante é que a equipa ganhe, independentemente de quem jogue.""Foi um dia de emoções. Passei no exame de código e em português, o que é complicado. Tirei um peso de cima. Passou tudo muito rápido na carreira. Estou surpreendido por tudo o que vivi em tão pouco tempo. E também tenho de desfrutar disto. É possível desfrutar do jogo. Todos queremos ganhar e dar o melhor, mas há uma parte também para desfrutar. Quando desfrutamos, é quando melhor jogamos", disse depois à Eleven."São jogadores top, mas como equipa somos muito bons. No City são favoritos, mas estamos com muita ambição para o jogo. Vamos ver como corre, mas estamos muito confiante e muito unidos."