Mais um caso de Covid no Sporting com Ugarte a testar positivo. No regresso dos leões ao trabalho, o plantel foi submetido a mais uma bateria de testes, e o internacional uruguaio testou positivo. De forma a cumprir o protocolo de segurança, o jogador foi de imediato isolado, e vai cumprir isolamento nos próximos 10 dias. Desta forma, o jovem vai falhar o jogo com o Portimonense, agendado para quarta-feira.Recorde-se que Ugarte contraiu o vírus pela segunda vez pois no verão, quando estava a negociar a transferência para o Sporting, e também se viu obrigado a um período de isolamento pela mesma razão. O jogador, que foi passar o Natal a Sevilha com amigos, encontra-se assintomático.Resta assinalar que este foi o único caso positivo. Amanhã, ao que tudo indica, Rúben Amorim já poderá voltar a contar com Tiago Tomás que termina o décimo dia de isolamento.