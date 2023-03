Ugarte titular pelo Uruguai: «Tive mais liberdade para pisar a área do que tenho no Sporting»

Ugarte deixou boas indicações pelo Uruguai e justificou a aposta do selecionador Marcelo Broli, que o colocou a titular no empate contra o Japão (1-1). No final, o médio do Sporting assumiu-se "contente" e detalhou as diferenças para o papel que costuma assumir em Alvalade, às ordens de Rúben Amorim.

"A diferença para o que faço no Sporting é que estive um pouco mais solto, com mais liberdade para ir [para a frente]. Troquei de posições com o Mati [Vecino] e o Fede [Valverde]. A grande diferença foi essa, pisei mais a área. No Sporting ocupo-me mais da parte defensiva. Estou a crescer como jogador. Não sei se foi um dos melhores jogos, mas estou contente por somar minutos", vincou o leão, reforçando: "Sinto-me cómodo nas duas posições. Jogo há muito tempo como '5', ocupo-me da parte defensiva, por isso leva tempo a adaptar-me a outro papel".





Diante do Japão de Morita, Ugarte - que também teve a companhia de Coates, totalista na defesa - admite que a sua seleção sentiu dificuldades, até porque "os japoneses são muito bons tecnicamente e no passe curto". "O relvado era rapidísssimo, tivemos de nos adaptar. Somos todos jogadores de grande qualidade, estamos bem adaptados. No geral fizemos um bom jogo. Tive a possibilidade de jogar e tento corresponder", atirou.