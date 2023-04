Ugarte: «Tivemos oportunidades, não aproveitámos e isso paga-se caro»

Ugarte lamentou a eliminação do Sporting perante a Juventus e considerou que falta "uma ponta de sorte" aos leões para alcançarem algo mais do que o empate em Alvalade."Esta época está a ser complicada, penso que faltou-nos a ponta de sorte, mas isso também vem acompanhado com definir melhor. Hoje não foi esse o caso... Mas fico com a atitude da equipa, tentámos sempre", começou por dizer, ainda no relvado, repisando depois o plano da equipa para o jogo. "Era ter calma ao início, sabíamos que eles iam ficar atrás. Infelizmente fizeram o pimriero golo, são bons nas bolas paradas. A Juventus fez o seu jogo, passaram eles. Tivemos o controlo do jogo, aqui e lá. Mas o futebol vive de golos... Nós também tivemos oportunidades e não aproveitámos. Nesta competição contra uma equipa grande claro que isso paga-se caro"."No autocarro já se sentia o ambiente, todos os adeptos acreditavam que conseguiíamos passar, nós também. Agradeço a todos. Foi uma noite incrível", reforçou o uruguaio, que acabou por ser um dos melhores jogadores do Sporting e também por isso admitiu-se "contente" com a sua exibição: "Sempre tento dar o melhor, às vezes as pernas não respondem. Tento sempre dar o máximo. Contra a Juventus eles eram muito fortes. A mentalidade ajuda. Tenho de continuar assim".Já de olho no campeonato, Ugarte salientou que o Sporting vai "acreditar sempre" que pode chegar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. "Temos ainda 6 jogos. Sempre acreditamos até ao fim".O médio do Sporting abordou também o jogo ao microfone da SIC Notícias e voltou a lamentar a falta de sorte. "Foi uma partida muito complicada. A Juventus defende muito bem. Estão acostumados a defender e são muito fortes. Faltou-nos uma ponta de sorte para ganhar, mas fico-me com a atitude da equipa e com o ambiente do estádio. Esta época está a ser complicada. Falta-nos a ponta de sorte, mas falta definir melhor. Hoje não foi o caso mas fico-me com a atitude da equipa. Faltou ter mais calma. Eles são bons nas bolas paradas e são muito altos. A bola não entrou. Queremos ir à Champions, mas sabemos que não é a melhor época. Queremos sempre ganhar tudo. Vamos jogo a jogo", referiu.