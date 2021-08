Ugarte: «Um salto muito grande na minha carreira»

Ugarte foi finalmente oficializado como reforço do Sporting. O médio assinou um contrato válido por cinco temporadas que foi blindado com uma cláusula de 60 milhões de euros e, na apresentação, não escondeu a sua satisfação. "É uma felicidade enorme, não só para mim mas também para a minha família, pois é um salto muito grande na minha carreira, é mesmo o desafio mais alto", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde ainda se apresentou aos adeptos leoninos: "Sou um jogador que gosta de marcar, sou aguerrido, e vou tentar dar o meu máximo. Acima de tudo vou tentar dar tudo o que o mister precise".





Assumindo já a filosofia de pensar "joga a jogo", o uruguaio destacou a receção de que foi alvo, principalmente por parte do capitão, Coates. "Entrou em contacto comigo e perguntou-me se precisava de alguma coisa. O Vinagre já conhecia do Famalicão, e a verdade é que estou muito contente pois desde que aqui cheguei todos na Academia me fizeram sentir parte do Sporting. Isso é algo muito bonito, e que me dá muita esperança", acrescentou o jovem que ainda revelou as razões que o levaram a assinar pelos leões: "O Sporting tem um projeto com muitos jovens, uma Academia que é um lugar muito bonito para aprender os conceitos do futebol e melhorá-los".Para terminar, o jogador ainda revelou o desejo de poder jogar com o Estádio José Alvalade cheio. "Vai ser maravilhoso, os jogadores são uns privilegiados por desfrutarem desta situação. Não tenham dúvidas que vou dar tudo", concluiu.