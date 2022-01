Último dia de mercado do Sporting: Edwards a chegar, Slimani distante e pérolas trancadas no cofre

Tal e qual o último dia do mercado de inverno da época passada, em que o Sporting garantiu três reforços de rajada (Paulinho, Matheus Reis e João Pereira), o derradeiro dia da janela em 2021/22 volta a prometer novidades para os lados de Alvalade, com claro protagonismo para Marcus Edwards.A transferência do extremo inglês, do D. Afonso Henriques para Alvalade, ficou acertada durante a noite de ontem, comoadiantou na sua edição desta segunda-feira. Em cima da mesa um negócio entre 7 a 8 milhões de euros por 50 por cento do passe do inglês (o remanescente está na posse do Tottenham). O empréstimo de Bruno Gaspar e a percentagem da mais valia numa futura venda de Plata também são outros aspectos a incluir. Por outro lado, foi barrada a hipótese de Jovane ou Tabata poderem rumar ao Minho. Edwards, de 23 anos, deve viajar esta segunda-feira para Lisboa, onde tem à espera um contrato válido até 2026.Se Edwards está a um curto passo de ser reforço, por outro lado Slimani continua distante, tendo em conta diferenças consideráveis de valores entre as partes: a SAD só está disposta a oferecer cerca de 1 milhão de euros por ano ao avançado, que por sua vez aufere quase o triplo (limpos) no Lyon, onde deve permanecer até final da época. Refira-se, a este propósito, que o ex-leão, de 33 anos, esteve ontem a jantar, no Monaco, com Luca Bascherini e Federico Pastorello, este último empresário de João Mário que recentemente colocou o Sporting... em tribunal.Já no capítulo das saídas, e depois de Tiago Tomás ter sido oficializado no Estugarda (empréstimo de 18 meses com opção de compra de 14 milhões de euros), os leões fazem questão de trancar a sete chaves algumas das suas pérolas, que nos últimos dias têm sido alvo de interesse, nomeadamente Gonçalo Inácio, Palhinha e Matheus Nunes. Seja como for, o último dia da janela promete alguma agitação para os lados de Alvalade, até porque o mercado é sempre volátil.