Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Último treinador de Amorim confessa: «Aprendi mais com ele do que ele comigo» Foi no Qatar que Rúben Amorim arrumou as botas. Com o Mundial à porta, Record falou com o último treinador do antigo médio... já feito ‘míster’