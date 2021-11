Último treino do Sporting antes do duelo com o Besiktas com uma baixa

O Sporting realizou esta terça-feira o último treino com vista ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Besiktas, a disputar na quarta-feira, no Estádio José Alvalade, pelas 20H00. Rúben Amorim voltou a não poder contar com a presença de Tiago Tomás, que continua lesionado.





Numa sessão de trabalho que teve o olhar atento de Frederico Varandas, presidente dos leões, o treinador leonino contou ainda com as presenças de José Marsà e João Goulart, que treinaram com a equipa principal.Em caso de triunfo na receção à formação turca, o Sporting garante, desde já, a presença na Liga Europa.