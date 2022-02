Últimos bilhetes para receção ao Manchester City à venda: saiba as condições

Com os lugares de bancada para o jogo de terça-feira com o City já todos vendidos, o Sporting vai disponibilizar os últimos 2.000 bilhetes para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos. Os sócios poderão comprar esses ingressos através do site oficial ou nas bilheteiras do Estádio. Os adeptos apenas o poderão fazer de forma presencial em Alvalade.Esses bilhetes terão o nome e apelido impressos, pelo que no dia de jogo todos os que entrarem pela Porta 5 terão de apresentar um documento de identificação com fotografia que terá obrigatoriamente de corresponder ao nome inscrito no bilhete. Menores de 16 anos terão acesso a esta zona do estádio quando acompanhados por um adulto.Para o jogo em Inglaterra, os leões receberam 2.700 bilhetes divididos por três zonas do Estádio, e que serão vendidos por esta ordem obrigatória: 1.º anel (686 lugares a 37 euros), 2.º anel (579 lugares a 46 euros) e 3.º anel (1.435 lugares a 37 euros).Para a visita a Inglaterra, os ingressos serão vendidos exclusivamente nas bilheteiras do Estádio José Alvalade (10 ás 20 horas) com seguinte critério de venda:Exclusivo para sócios com Gamebox 2021/2022Exclusivo para sócios do SportingPúblico em geralNas primeiras duas fases de venda, cada cartão de sócio válido com a quota de Fevereiro de 2022 regularizada permite a compra apenas de um bilhete, sendo que cada pessoa pode trazer o máximo de 4 cartões.