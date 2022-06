Um ano, 3 meses e 30 dias depois: CD da FPF arquiva queixa do Benfica no 'caso Palhinha'

Um ano, 3 meses e 30 dias depois da participação do Benfica que deu origem ao processo, o Conselho de Disciplina da FPF decidiu esta terça-feira arquivar o chamado ‘caso Palhinha’, relativo à época passada.O processo de inquérito foi instaurado a 9 de fevereiro do ano passado, um dia após a respetiva participação, depois do célebre episódio do 5.º cartão amarelo (mal) mostrado a João Palhinha no jogo com o Boavista, no Bessa, no dia 26 de janeiro anterior.A decisão do árbitro Fábio Veríssimo, que veio a admitir o erro, teria, em condições normais, afastado o médio do Sporting do dérbi com o Benfica, realizado no dia 1 de fevereiro seguinte. Um recurso do jogador para o Tribunal Arbitral do Desporto, com medida cautelar dirigida ao Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), na impossibilidade de a mesma ser apreciada em tempo útil pelo TAD, acabou, no entanto, por viabilizar a presença de Palhinha no encontro com o Benfica. O internacional português não foi titular, pois Rúben Amorim não preparou o jogo nesse pressuposto, mas haveria de entrar na segunda parte.Seguiu-se uma longa ‘guerra’ judicial entre Sporting e Federação, que teve o seu epílogo em janeiro, com uma deliberação do Supremo Tribunal Administrativo que deu razão à FPF mas deixou Palhinha sem castigo. A situação é insólita mas o processo que corria no CD da FPF só agora chega ao fim.Num comunicado emitido ao princípio da noite desta terça-feira, o órgão presidido por Claúdia Santos historia a tramitação do caso, que precisou de mais de um ano para ser concluída, deixando críticas claras à Comissão de Instrutores da Liga e concluindo, sobre o processo em concreto, que existiram condutas "desvaliosas" mas que estas não podem ser punidas disciplinarmente porquanto o recurso aos tribunais civis só poderia ser punido se fosse interposto pelo clube e não pelo jogador, como aconteceu de facto com Palhinha. O que motivou a abertura do processo foi o "eventual recurso aos tribunais estaduais e eventual participação/utilização irregular de jogador.""Concluída a instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho de Disciplina no dia 23.05.2022, contendo proposta de arquivamento, considerando não haver indícios de ilícito disciplinar, a escassos dias da prescrição sem sequer propor a natureza urgente dos presentes autos e depois de os autos terem ficado parados sem qualquer motivo a partir da decisão final (de 10.02.2022) do Colendo STA no chamado ‘caso Palhinha’", pode ler-se no comunicado da FPF, que prossegue: "No dia 06.06. 2022, decidiu o Conselho de Disciplina arquivar o processo de inquérito porquanto as condutas em causa, ainda que desvaliosas, não têm previsão regulamentar, na medida em que o regulamento só permite o sancionamento quando o recurso para os tribunais comuns é interposto pelo clube. No caso o recurso foi interposto pelo jogador, apesar de o clube ter beneficiado quer da interposição quer da decisão, razão pela qual não pode este Conselho integrar tal lacuna por analogia, por ser agravante da responsabilidade dos visados, apenas competindo às entidades competentes para aprovar o RD fazer um juízo quanto à equidade e justiça da atual solução normativa", aponta o Conselho de Disciplina, apontando a responsabilidade última aos… clubes que aprovam o Regulamento Disciplinar.Recorde-se que, para evitar repetições do ‘caso Palhinha’, a FPF introduziu entretanto uma nova norma que permite aos visados a defesa em processos sumários. Palhinha invocou não ter sido ouvido pelo CD e foi a partir dessa alegação, considera contrária à Constituição pelo Tribunal Constitucional, que decidiu recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto. A partir de meados de fevereiro de 2021, os clubes passaram a ter a possibilidade de contestar os relatórios dos árbitros e dos delegados da Liga, mesmo em processos sumários, como aquele que determinou a suspensão de Palhinha.