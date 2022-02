"Um combate de boxe": Empate comentado por conhecidos adeptos

ouviu conhecidos apoiantes do Sporting após o clássico que terminou com um empate no Dragão (2-2)."Um combate de boxe" -"Que vergonha. Não foi um jogo, foi um combate de boxe. Estava a ser um grande jogo, fico muito triste com este espetáculo. O árbitro não teve nível, não podia ter permitido isto. Seria injusto o Sporting perder depois de jogar tanto tempo com dez. Parabéns por se aguentarem"."Foi bom para o FC Porto" -"Isto é o terceiro Mundo. Este árbitro já mostrou que não tem capacidade para grandes jogos. Ele treme como varas verdes mas quando cai é para o FC Porto. Onze contra onze ganhava o Sporting, sem dúvidas nenhumas. E eles sabem disso. Acabou por ser bom para eles"."O Sporting vai ser campeão" -"Tenho 51 anos, vi centenas de jogos nos anos 80 e 90 e esta arbitragem esteve ao nível desses tempos. Só uma equipa de heróis e de sangue verde não perderia este jogo. Depois da pobreza moral do comportamento dos árbitros e dos jogadores do FC Porto, o Sporting será campeão!". *