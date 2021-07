Um dia de folga antes do regresso

Depois do jogo-treino com a equipa B, realizado apenas três dias após o arranque dos trabalhos para a nova época, os jogadores do Sporting dispõem hoje do primeiro dia de folga. Será um descanso necessariamente curto, a coincidir com a data de aniversário do clube, na medida em que o regresso à Academia acontecerá já amanhã para nova fase de treinos, que decorrerá sem interrupções ao longo do fim de semana. O grupo continuará na Academia durante a próxima semana. No domingo 11 de julho, partirá para estágio em Lagos, no Algarve, onde permanecerá até dia 21. Segue-se o Troféu Cinco Violinos. A estreia oficial na temporada 2021/22 está marcada para 31 de julho, na Supertaça.