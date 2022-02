Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Um, dois, três: Imagens mostram que Matheus Reis foi agredido três vezes no final do FC Porto-Sporting Análise mais atenta às imagens da confusão vai trazendo novos dados sobre o que de facto se passou no relvado do Dragão