Um Euromilhões à porta do cofre: Sporting pode acabar época com encaixe de 74M€ Se ficar no PSG, Nuno Mendes passa a ser a segunda maior venda de sempre dos leões, atrás de Bruno Fernandes





Nuno Mendes despediu-se em Famalicão rumo ao PSG

• Foto: Luís Vieira/Movephoto