Um gesto... que diz tudo: Rafael Leão coloca 'like' na notícia de Record sobre pagamento da dívida ao Sporting

Record adiantou que o Lille vai assumir o pagamento integral da dívida que Rafael Leão tem com o Sporting, ao ter rescindido unilateralmente com o clube após a invasão à Academia, em 2018, e a notícia rapidamente espalhou-se pela Europa, com natural impacto em Itália, dado que a resolução deste processo deve permitir a renovação do jogador com o Milan. E quem também não passou ao lado da informação foi... o próprio avançado, que nas suas redes sociais colocou um 'like' na publicação do nosso jornal. Há, mesmo, gestos que valem por mil palavras.Uma subtil ação no Twitter que aponta à natural satisfação do internacional português por ver, por fim, luz ao fundo do túnel num diferendo que se arrasta há já vários anos e que vinha a ser um dos principais obstáculos à sua renovação de contratato com os rossoneri.Quando o Lille,, formalizar o pagamento da indemnização à SAD do Sporting, na ordem dos 20,3 milhões de euros (16,5 M€ da indemnização inicial, mais 3,8 M€ de juros), o avançado deixará de ter parte do ordenado penhorado. Como demos conta, a decisão é ainda passível de recurso, pelo que para já importa... esperar.