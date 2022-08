Um jogo para toda a carreira: Coates lembra 'tripla' de penáltis e Neto defende Bryan Ruiz

Primeiros convidados da nova temporada do podcast 'ADN de Leão', Coates e Neto, dois dos capitães do Sporting, puxaram do alto da sua experiência para lembrar o quão nefasto um só jogo pode ser para a carreira de um futebolista, lembrando exemplos que se passaram com os próprios, mas também com outros. O uruguaio foi direto à tripla de penáltis que cometeu a 31 de agosto de 2019, contra o Rio Ave, que através dos 11 metros bateu (3-2) a então equipa de Marcel Keizer."Lembro-me quando fiz três penáltis contra o Rio Ave e logo a seguir marquei na própria baliza [com o Famalicão]… Não tinha tantos elogios. O injusto, dentro de tudo isto, do futebol, é viver o dia-a-dia, não o que fizeste [de bom] há dois anos, por exemplo. Se li o que disseram sobre mim? Não. Também vem um pouco com a idade, deixas de ler tudo. Quando era mais novo sim; e se tivesse 10 elogios e um menos bom, ficava com esse na cabeça", atirou o camisola 4.Neto, por sua vez, recordou o 1-0 do Benfica em Alvalade em 2016: não estava nas fileiras dos verdes e brancos, mas mesmo assim sentiu-se na propriedade de defender Bryan Ruiz, que nesse jogo falhou, disse a crítica, o... lance do título, ao enviar uma bola sobre a barra após passe de Slimani, já na segunda parte."Não o encontrei o Bryan como jogador, mas é tão ridículo... Faltavam 11 jornadas para acabar o campeonato [n.d.r.: faltavam 9], o Ederson ainda toca na bola e ele acaba por ter a infelicidade de não fazer golo. Dizer que aquele lance decidiu o título quando o Sporting e o Benfica estiveram o tempo todo taco a taco… Deu memes divertidos, mas e o jogador?", questionou o poveiro, explicando que após 7 anos fora, entre Rússia e Turquia, regressou a Portugal e aí sim, sentiu o quanto se devia afastar de consumir toda a informação sobre si.Coates também falou sobre o amigo Bryan: "Ia treinar todos os dias e era um grande profissional. Depois desse ano, em 2016/17, esteve três meses a treinar sozinho e todos os que ajudavam a trabalhar diziam que era top, profissional, que nunca se queixou de nada, que estava sempre bem-disposto… Qualquer um pode criticar a nossa profissão da maneira que quiser, porque falhas um lance ou pela forma como jogas, mas nós não podemos responder..."