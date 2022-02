Um "massacre", "uma defesa a oferecer favores" e Bernardo "brilhante": o que se diz sobre o Sporting-City

A primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões entre Sporting e Manchester City, que terminou com a goleada por 5-0 da formação inglesa em Alvalade, teve impacto na impensa internacional, que destacou principalmente a exibição de Bernardo Silva e o facto da eliminatória ter ficado "resolvida" logo na primeira parte."Amadurecer é aprender a dizer adeus: isto pode resumir aquilo que o Sporting terá de fazer. Rúben Amorim sonhava com os 'quartos', mas não será assim. O Manchester City resolveu a eliminatória em 44 minutos, o tempo que levou a marcar quatro golos"."Em Lisboa acreditaram num milagre, mas a fé dos adeptos do Sporting durou meia hora. Manchester City tremendamente superior, com a defesa rival a oferecer favores que nem precisavam: e eles... não rejeitaram"."Bernardo Silva bisa na afirmação do Manchester City na Champions. A formação de Guardiola reforçou o seu estatuto de favorito com a destruição impiedosa do Sporting para reservar um lugar nos 'quartos'"."A UEFA pode ter retirado a regra dos golos fora de casa, mas o Manchester City não entrou no 'mood' de parar de marcar. Tornaram-se a primeira equipa a ganhar, fora de casa, por quatro golos de diferença ao intervalo. Um massacre"."Tal como tem sido hábito ao longo da época, o Manchester City fez um jogo majestoso para chegar a uma vantagem inalcançável frente ao campeão português. Bernardo Silva foi brilhante, 'calando' os assobios que o saudavam a cada toque na bola".