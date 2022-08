Um mês depois da tempestade: veja como está o joelho direito de Daniel Bragança

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Solar dos Presuntos (@solardospresuntos_oficial)

Decorrido praticamente um mês da grave lesão que contraiu no joelho direito, uma entorse traumática com rotura do ligamento cruzado anterior, Daniel Bragança ainda se encontra com a zona imobilizada, tal como comprova a fotografia que tirou no Solar dos Presuntos, conhecido restaurante da capital.O problema, que o deve deixar de fora até bem perto do final da temporada, não lhe tira, no entanto, o sorriso da cara. Operado a 11 de julho , o futebolista, de 23 anos, ainda está numa fase prematura da recuperação, visitando com regularidade a Academia Sporting para aferir o estado do joelho junto da Unidade de Performance.