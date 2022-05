Um prémio de Amorim: leões só voltam ao trabalho na quarta-feira após dupla folga

Ao contrário do que costuma ser habitual, o Sporting não volta ao trabalho esta segunda-feira, horas depois do seu último jogo, neste caso a goleada (4-1) aplicada ao Gil Vicente, em Alvalade. Rúben Amorim concedeu dois dias de folga ao plantel, que assim só regressa a Alcochete na quarta-feira de manhã.Antes do duelo da jornada 32, Coates era o único futebolista no boletim clínico, tendo assistido ao triunfo desde a bancada, tal como Tabata, a cumprir castigo.Os leões visitam o Portimonense no próximo sábado, dia 7, com o apito inicial marcado para as 20h30.