Um treino inesquecível: Sporting cumpriu sonho de jovem adepto de 8 anos com paralisia cerebral

O Diogo tinha o sonho de visitar a nossa Academia e hoje foi o dia



A alegria de um grande Sportinguista, que nos enche de orgulho #SportingCP

O treino que o Sporting realizou esta terça-feira na Academia contou com um espectador especial, que há muito sonhava conhecer o plantel e equipa técnica leonina. Diogo Mamede, jovem de 8 anos que nasceu com uma paralisia cerebral que lhe afetou a parte motora, conheceu os cantos à casa e viveu momentos para mais tarde recordar.Diogo esteve acompanhado pelos pais - que entraram em contacto com o Sporting de forma a proporcionar este momento ao filho - e passou a manhã em Alcochete, onde almoçou e aproveitou o momento para tirar fotografias com os seus ídolos. Recebeu, ainda, uma camisola autograda por todos os jogadores do plantel. Mais tarde, também privou com a equipa feminina e conheceu pessoalmente Ana Borges, de quem também é adepto confesso."O Diogo teve uma convulsão quando estávamos em Alcoitão e quando chegámos ao Hospital de Cascais foi quando ele acordou. Despertou assustado e a forma de o acalmarmos foi perguntar-lhe se ele afinal era um leão ou não. Começou logo a brincar e conseguimos tirá-lo desse desconforto", explicou a mãe de Diogo, Alexandra Sucena, aos meios de comunicação do clube."Um dos médicos apercebeu-se e começou a brincar com ele, dizendo que havia outros clubes melhores, mas o Diogo reagiu logo e disse que não. O Sporting é que era o melhor de todos", sublinhou, garantindo que "o mundo do Sporting" foi sempre presença constante na vida do jovem adepto, que no Facebook partilha as suas experiências através da página"Percebemos que era o Sporting que o acalmava, e nas duas operações que o Diogo já fez fizemos questão de termos perto dele algo do Sporting", reforçou Alexandra.