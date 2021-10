Uma ausência no regresso do Sporting aos treinos após vitória com o Famalicão

O Sporting voltou aos treinos esta quarta-feira na ressaca da vitória perante o Famalicão (2-1), no Estádio José de Alvalade, em jogo a contar para a Allianz Cup.





Os titulares da partida desta terça-feira fizeram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes membros do plantel trabalharam normalmente às ordens de Rúben Amorim, numa sessão marcada pela chamada de vários jovens da formação leonina.O único ausente do treino desta quarta-feira, o primeiro de preparação para o jogo com o Vitória Guimarães, foi Tiago Tomás. O avançado de 19 anos fez tratamento à parte dos restantes companheiros na Academia de Alcochete.O Sporting volta a entrar em campo no próximo sábado, às 21h15, para receber o Vitória em jogo a contar para a 10.ª jornada da Liga Bwin.