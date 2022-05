Uma baixa e quatro protagonistas: as novidades do Sporting no regresso aos treinos

Após quase setenta e duas horas de descanso, o plantel do Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho, na sua academia, em Alcochete: segundo nota publicada no site oficial, Rúben Amorim só não contou com Matheus Reis, defesa que acusa fadiga muscular, motivo pelo qual saiu ao intervalo da deslocação a Portimão, no último domingo.A sessão matinal contou, ainda, com quatro jovens da formação, os defesas Chico Lamba, José Marsà e Flávio Nazinho, assim como com o avançado Rodrigo Ribeiro, que adiou a concentração com os sub-17 de Portugal, que vão disputar o Europeu da categoria em Israel.Tendo em vista a receção ao Santa Clara, sábado, pelas 20h30, o treinador dos leões marcou novo apronto para quarta-feira, outra vez de manhã (10h30).