Uma grande notícia na 'Operação Paços': Paulinho integrado após um mês de fora por lesão

O segundo treino da 'Operação Paços de Ferreira', que vai culminar na visita à Mata Real, domingo, às 20h30, trouxe uma grande notícia para Rúben Amorim: depois de ter contraído uma fascite plantar no pé direito a abrir o mês de abril, Paulinho foi integrado, aparantemente sem limitações, na sessão de trabalho que o técnico dos leões orientou na manhã desta quinta-feira em Alcochete.Tal como o próprio treinador dos leões tinha antecipado , o dianteiro melhorou e contra as expectativas iniciais, ainda vai poder jogar esta época, ao contrário de St. Juste (lesão na coxa esquerda), Daniel Bragança (recupera de um grave problema no joelho direito) e Jovane (tem uma lesão muscular), tendo aparecido no relvado de sorriso estampado na cara, tal como comprovam as fotografias disponibilizadas pelos verdes e brancos e que ilustram esta peça.Além do camisola 20, que, ausente um mês, falhou 7 jogos dos leões, Amorim chamou à sessão os jovens Diogo Pinto (guarda-redes), João Pereira (central) e ainda Diogo Cabral (extremo). Mateo Tanlongo, convocado para o Mundial sub-20 pela Argentina e que terá de se apresentar até dia 8, também esteve no relvado.O Sporting volta a treinar esta sexta-feira, de novo às 10h30, em Alcochete.