Uma visita especial: Porro, Jovane, Ugarte e Inácio marcaram presença no Pólo EUL

Dia especial no Pólo EUL, com a visita dos nossos Leões @Pedroporro29_ #SportingCP pic.twitter.com/vCvHJfBXG7 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 10, 2022

Num dia em que o plantel principal do Sporting aproveitou a folga concedida por Rúben Amorim, alguns jogadores marcaram presença no Pólo EUL, partilhando as suas experiências com os elementos mais novos da formação do clube de Alvalade. Num dia livre, Porro, Jovane, Ugarte e Gonçalo Inácio deslocaram-se à escola da formação leonina, passando alguns minutos com os elementos mais jovens.Tal como acontece em várias ocasiões, o emblema de Alvalade promoveu o convívio e partilha de ideias e experiências entre atletas da equipa principal e os elementos que dão os primeiros passos na formação, com uma conversa que teve Porro, Jovane, Ugarte e Inácio enquanto protagonistas.Os quatro jogadores dos verdes e brancos, recorde-se, aproveitaram um dia de folga antes de regressarem esta sexta-feira ao trabalho na Academia, com mais um treino matinal na operação para o encontro de domingo, na Liga, frente ao Famalicão.