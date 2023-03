Uruguai de Coates e Ugarte empata com o Japão de Morita

O Uruguai, com Coates e Ugarte no onze inicial, empatou com o Japão (1-1), que também apresentou Morita entre as suas escolhas, em jogo inserido na Taça Kirin, disputado em Tóquio.No primeiro jogo da era Marcelo Broli, selecionador interior da celeste, que atravessa por um período de renovação, Coates foi a aposta para liderar a defesa - ainda que não tenha envergado a braçadeira, que ficou a cargo de Valverde - e Ugarte alinhou no meio-campo ao lado do jogador do Real Madrid e de Matías Vecino, no frente a frente... com Morita. Inspirado pelas honras de capitão, e ainda na 1.ª parte, em concreto aos 38 minutos, Valverde colocou os sul-americanos em vantagem, numa recarga a um remate seu. Contudo, os primeiros 45' tiveram pouco brilho.No reatamento, o Japão pressionou e viu o árbitro conceder-lhe um penálti, ao entender que Ugarte tinha cometido falta sobre Ito na área. No entanto, após consulta no VAR, reverteu a decisão. Ainda assim, os nipónicos continuaram a empurrar o adversário e conseguiram a igualdade, aos 75', por Takuma.Se Morita e Ugarte acabaram por ser rendidos na 2.ª parte, respetivamente aos 74' e 77', já Coates alinhou os 90'.O Uruguai volta a entrar em campo na terça-feira, diante da Coreia do Sul. Já o Japão defronta, igualmente na terça, a Colômbia.