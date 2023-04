V. Guimarães mostra solidariedade com Jubas e recorda episódio de 2018

O V. Guimarães mostrou-se, esta segunda-feira, solidário com Jubas, mascote do Sporting que foi alvo de agressão num dos camarotes do Estádio de Alvalade durante a receção dos leões ao Santa Clara , no passado sábado.Nas redes sociais, os minhotos partilharam um vídeo que já tinham feito em 2018, altura em que saíram em defesa da mascote do Sporting que, à data, foi multada por abraçar um jogador numa 'flash interview' "Sempre na linha da frente na defesa dos direitos das mascotes! Solidário com o Jubas", escreveu o V. Guimarães, num vídeo onde mostram Super Afonso, a mascote dos vimaranenses, com a boca tapada.Também o Hóquei Clube de Turquel publicou uma imagem nas redes sociais, onde um dos responsáveis da equipa aparece ao lado da mascote: "As melhoras, Jubas!", pode ler-se.