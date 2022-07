Valladolid assume negociações por Plata

O Valladolid, através do seu treinador, Pacheta, admitiu estar "em negociações" com o Sporting para adquirir Plata em definitivo, confirmando a notícia queavançou na sua edição de sexta-feira. "As negociações não são fáceis. Não sei o que se vai passar. Eu quero que ele esteja aqui", sublinhou o técnico do clube recém-promovido à La Liga, que avança com 8 M€ pelo extremo de 21 anos.