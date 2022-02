Valladolid descarta continuidade de Plata: «É um exercício de honestidade...»

A atuação diante do poderoso Brasil, onde foi um dos melhores do Equador, colocou Gonzalo Plata nas bocas de todos e fez os adeptos do Valladolid voltarem a sonhar com a permanência do extremo no clube, mas o diretor desportivo do clube saiu esta quarta-feira a público para colocar água na fervura. Não é que o clube espanhol não queira ficar com o equatoriano... o problema é mesmo o dinheiro, os 10 milhões de euros da opção de compra que foi fixada aquando do empréstimo com o Sporting."O Gonzalo no outro dia fez um jogo muito bem pelo seu país diante do Brasil. É um jogador que está connosco na Segunda. Esse jogo não muda nada no nosso interesse. No último dia de mercado perguntaram-nos por ele, mas não houve ofertas concretas. É um jogador muito jovem, que tem de melhorar muitas coisas e para mim também um desafio ajudá-lo pessoalmente a melhorar enquanto jogador e futebolista de equipa", começou por dizer Fran Sánchez."Não faz muito sentido falar da opção de compra, pois apesar de a termos é muito difícil que se concretize. Tentei baixar o máximo possível, para o caso de podermos exercê-la e depois vender, não teria nada de mal. O clube neste momento está numa situação que torna pouco provável que se possa comprar um jogador por 10 milhões de euros e ficar com ele. Há que ser realistas, estamos num grande clube, oxalá que a situação de estarmos na Segunda mude e o clube continue a crescer. É pouco provável que o clube possa assumir uma operação desse calibre, é um exercício de honestidade, mas nunca se sabe...", pontuou.