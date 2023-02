Valladolid explica caso Jovane: «Enviámos os documentos mas houve falha informática»

O Valladolid conta Jovane até ao final da temporada e garante que fez tudo o que tinha a fazer para garantir a inscrição colocando a responsabilidade na plataforma da FIFA TMS que, segundo o diretor desportivo do clube espanhol, Fran Sánchez, não estava a funcionar de forma conveniente na terça-feira à noite."Os documentos estavam assinados e foram validados pela Liga mas houve uma anomalia na plataforma FIFA TMS às 23h00 de terça-feira que denunciámos de imediato à Liga e à Real Federação Espanhol de Futebol. Nós enviámos os documentos e existiu uma falha informática que também atingiu outros clubes. Estamos à espera da resposta da FIFA, mas temos argumentos para a transferência ser validada", afirmou Fran Sánchez que espera agora uma resposta: "A FIFA diz que a documentação entrou fora do prazo, mas reconheceu que se registaram anomalias. Os nossos advogados prepararam um requerimento que remeteram à FIFA e estamos em contacto com eles. Acredito ter uma resposta até ao final da semana mas não me posso comprometer com prazos".