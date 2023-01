Van Ewijk e o interesse de "grandes clubes": «Vejam onde estava há quatro anos...»

Milan van Ewijk, alvo do Sporting , abordou em declarações ao 'Voetbal International' o interesse de outros clubes no mercado de inverno, garantindo estar "muito feliz" pelo momento que atravessa."Vejam onde estava há quatro anos, com os amadores do Excelsior Maassluis. Agora tenho grandes clubes interessados em mim e isso deixa-me muito feliz. Ser observado só me dá mais motivação. Quando o interesse de outros clubes surgiu pela primeira vez achei mais difícil de lidar. Agora já não é assim, gosto quando oiço quais os clubes que estão interessados. Dá-me energia. Último jogo pelo Herenveen? Gostaria de terminar a temporada aqui, mas enquanto a janela [de transferências] estiver aberta, nunca se sabe o que vai acontecer", assegurou o lateral holandês.Van Ewijk, recorde-se, tem contrato com o Herenveen até 2025.