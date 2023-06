Van Ewijk livre para negociar

O Sporting tem cozinhado o ataque a um novo ala-direito em lume brando, pois a prioridade é Gyökeres, mas sabe agora que Milan van Ewijk já está livre para conversar, dado que terminou a participação com a Holanda no Europeu sub-21. Foi este o requisito que o próprio holandês impôs para definir o futuro, quando admitiu que o Sporting seria "um bom próximo passo". "Quero manter em aberto todas as opções e esperar pelo fim do Euro", frisou, no domingo.

Como adiantámos, o jogador do Heerenveen é um dos nomes referenciados, além de Tariq Lamptey (Brighton). Ao contrário do Sporting, o Anderlecht e o Coventry já colocaram propostas na mesa.