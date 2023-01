Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Van Ewijk na sombra de Porro Lateral-direito do Heerenveen é uma das alternativas caso o espanhol seja vendido, agora... ou no verão. Aos 22 anos, também tem o Fulham de Marco Silva no seu encalço





• Foto: Getty Images