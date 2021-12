O Vancouver Whitecaps anunciou esta sexta-feira que não irá acionar a opção de compra por Bruno Gaspar, lateral-direito que está emprestado à equipa canadiana, que compete na Major League Soccer (MLS) até final deste mês. O valor da referida cláusula fixa-se em 1,75 milhões de euros.Com efeito, através do seu site oficial, o clube refere que "decidiu não acionar a opção por Bruno Gaspar", no entanto sublinham que estão "em negociações com o jogador e o seu clube [Sporting]" com vista a um novo acordo.O luso-angolano, de 28 anos, realizou até à data 18 jogos pelo Vancouver Whitecaps, nos quais apontou um golo e fez uma assistência. Tem contrato com o Sporting até 2023.