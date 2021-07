Vando Félix assina pelo Sporting: «Estou a viver um sonho»

O Sporting apresentou Vando Félix como reforço. O extremo, de 18 anos, vai começar por alinhar na equipa B onde poderá evoluir e mostrar toda a sua qualidade de forma a convencer Rúben Amorim a integrá-lo no plantel principal. Conforme Record adiantou, os leões vão investir 100 mil euros em 90% do passe do jogador proveniente do Leixões.





Já equipado com a camisola verde e branca, o jovem não escondeu a sua satisfação. "Chegar ao Sporting é uma alegria para mim e um passo gigante na minha carreira. É um sonho que estou a viver num dos melhores clubes do mundo e estou muito feliz por estar aqui", afirmou à Sporting TV onde também se mostrou surpreendido com a evolução que tem registado: "Nunca pensei que jogaria na equipa principal do Leixões e na II Liga, logo na época passada. Agora, estou focado na equipa B do Sporting para crescer como jogador e depois, um dia, poder cumprir o meu sonho de jogar pela equipa principal. Desde a Guiné-Bissau que o meu sonho era chegar aqui e dar o meu máximo para jogar num grande clube".Assumindo-se como um fruto do "futebol de rua", o jogador ainda se apresentou aos adeptos leoninos. "Gosto de ir no um contra um, ter a bola no pé e ir, sem medo, para cima dos adversários", acrescentou o atacante que agradeceu a "confiança" depositada em si pela direção do Sporting.