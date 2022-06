Vão acabar os castigos nas férias: clubes aprovaram proposta do Sporting na AG da Liga

A partir da época 2022/23 deixará de ser possível cumprir castigos em tempo de férias. Os clubes profissionais reunidos esta terça-feira em Assembleia Geral da Liga aprovaram a proposta do Sporting com vista a alterar o regulamento de disciplina em vigor e que permitia limpar suspensões na pausa das provas.O Sporting propôs que as sanções de suspensão por período de tempo passem a ser cumpridas obrigatoriamente entre a data do primeiro e do último jogo oficial de cada época. O intervalo que medeia entre o último jogo oficial de uma temporada e o primeiro da seguinte deixará assim de contar para efeitos de cumprimento deste tipo de castigos.A título de exemplo, uma suspensão de 30 dias que comece a ser contada 15 dias antes do fecho oficial de uma época só ficará cumprida 15 dias após o início da nova campanha.As outras duas propostas do Sporting – acesso às comunicações da equipa de arbitragem e mudança na disposição dos bancos de suplentes – foram rejeitadas, nomeadamente por FC Porto e Benfica.