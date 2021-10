Varandas à saída do Pav. João Rocha: «Estou super tranquilo, como sempre estive»

Frederico Varandas já abandonou o Pavilhão João Rocha, onde desde as 10:30 horas decorre a Assembleia Geral do Sporting.

Em declarações à saída do Pavilhão, o presidente leonino assumiu estar "tranquilo", apelando aos sportinguistas o apoio no jogo frente ao Moreirense, que arrancará às 20:30 em Alvalade.

"No final quando souber os resultados falarei. Adesão? É positiva. Ver que os sócios que se preocupam com o Sporting. Fiquei com a certeza de que os sócios se preocupam com o Sporting. Estou tranquilo, super tranquilo, como sempre estive", atirou, apelando: "Que agora apoiem no estádio."