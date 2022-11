Varandas admite renovação: «Já transmitimos ao Rúben Amorim o que queremos para além de 2024»

Frederico Varandas revelou em entrevista à RTP 3 que o Sporting já fez notar a Rúben Amorim os planos que tem para lá de 2024, o ano no qual a ligação entre as duas partes termina, e a possibilidade de no futuro se avançar para uma proposta para renovação contratual."O Rúben Amorim tem contrato até 2024, obviamente vai cumpri-lo. Já transmitimos ao Rúben Amorim o que queremos para além de 2024. Renovação? É um assunto em cima da mesa. Se está recetivo? O Rúben é uma pessoa muito genuína, já disse que está feliz no Sporting. No dia que ele sair para o 'big5' só tenho de estar feliz pelo que ele deu. Não vou conseguir ter o Rúben Amorim por 20 anos, irá dar um salto para um grande porque merece, é dos melhores treinador do Mundo. Temos um plantel no qual acreditamos muito. Uma equipa que nos 2 primeiros anos só soube vencer, esta é a primeira vezque está a passar por uma situação difícil, injusta. Nesses momentos, quer o presidente como o diretor desportivo todos os dias estiveram presencialmente a transmitir confiança ao grupo. A qualidade de jogo está lá", frisou.Momentos antes, o presidente do Sporting assegurou ainda que, se tivesse de voltar atrás, pagaria 15 milhões pelo técnico, mais 5M€ do que pagou em 2020 ao Sp. Braga. "Muito se tem falado sobre Amorim, o crédito, a relação… o que me interessa é o que é de facto real. Temos e o que importante que é a comunicação e relação diária que tenho o com o treinador. Nessa relação diária, quando digo diária, tenho um gabinete onde não há um dia onde não fale com o treinador o grupo, etc… se o que temos uma excelente relação profissional, uma excelente relação pessoal. Estamos alinhados no projeto desportivo do Sporting. Tenho o privilégio de ter dos melhores treinadores do mundo, que tem contrato até 2024, sabe o que pretendemos para além de 2024, foi uma peça fulcral no crescimento e recuperação do clube. Paguei há cerca de 3 anos 10 milhoes. Hoje pagaria 15", garantiu.