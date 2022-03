Varandas com 'boca' a Pinto da Costa: «Muito mal estaria o Sporting se estivesse aqui um presidente 40 anos»

Frederico Varandas acabou de merecer a confiança dos sócios para um segundo mandato à frente do Sporting mas não quer prolongar-se em Alvalade. Instado sobre os mandatos longos dos presidentes clubes rivais, o líder dos leões aproveitou para mandar uma 'bicada' a Pinto da Costa."Deixe-me corrigi-lo, recentemente houve presidentes do Sporting reeleitos mas que não cumpriram. O que eu posso dizer hoje é que oito anos é muito. Para mim será muito. Para mim, para quem me rodeia, para quem me atura. Muito mal estaria o Sporting se estivesse aqui um presidente durante 40 anos", referiu numa conferência de imprensa levada a cabo no Estádio José Alvalade.