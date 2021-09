No dia em que se cumprem três anos desde que assumiu a presidência do Sporting, Frederico Varandas aborda a situação atual do clube, "bastante diferente" daquela que encontrou há "1096 dias". "A sombra do ceticismo pairava sobre nós, a possibilidade de reerguer o clube num futuro próximo parecia uma quimera e a alteração do ciclo vicioso dos últimos 40 anos afigurava-se uma ilusão", começa por sublinhar o dirigente no editorial do 'Jornal Sporting'.





Elencando os projetos levados a cabo nos últimos anos - da aposta na formação, às mudanças no estádio ou à parceria com a Nike -, Frederico Varandas escreve ainda sobre a 'luta' que os leões levam a cabo: "O Sporting foi construído por aqueles que olham para a frente com esperança, encarando as situações frontalmente e com realismo e que visionam um Sporting à frente do seu tempo. E fazem-no sem contornar as regras ou quebrar os seus princípios. Se o sistema está mal, lutamos contra o sistema, mesmo que em contracorrente".Os títulos tiveram igualmente espaço de destaque no editorial. "Conquistámos em três anos tantos títulos no futebol como os nosso rivais somam em conjunto. Passados 19 anos fomos de novo campeões nacionais de futebol. Em três anos conquistámos variadíssimos títulos nas modalidades, dos quais dez europeus, o que representa mais de 1/4 da totalidade (dez em 39 totais)", escreve Varandas apontando ainda ao futsal, hóquei e basquetebol, antes de sublinhar o "longo caminho pela frente, com enormes desafios recente causados pela Covid".