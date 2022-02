Varandas deixa farpas a rivais: «Tão importante quanto vencer é a maneira como se vence»

Cerca de 300 adeptos do Sporting receberam este sábado Frederico Varandas no almoço do Núcleo dos Leões da Madeira, realizado num restaurante de Câmara de Lobos. Oportunidade para o líder leonino agradecer o apoio de mais de 1.300 sócios que o clube tem na Madeira e enviar algumas farpas para os rivais."O Sporting hoje é competitivo e luta para vencer. Mas tão importante quanto vencer é a maneira como se vence. E sei que todos os sportinguistas da Madeira, de Lisboa, do Porto e de Faro têm muito orgulho em não ver o seu clube envolvido em processos de investigação, de corrupção desportiva, criação de sacos azuis, desvio de milhóes de euros para familiares do Conselho de Administração e até para pagamento de centenas de milhares de euros para brunos e videntes. Para nós, sportinguistas, os valores contam e são inegociáveis", assinalou o presidente do clube, que apelou ao voto a 5 de março "em quem melhor defende o Sporting".O almoço contou com a presença de Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, e conhecida adepta do clube.